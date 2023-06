Bucciarelli: "Putiamo su Mencagli e Massai"

Dopo due anni nella veste di osservatore, Marcello Bucciarelli da poche settimane è stato insignito del ruolo di direttore sportivo azzurro. Un incarico, questo, che ha ricoperto più volte in passato con varie formazioni e che si appresta nuovamente a vivere con grande entusiasmo e voglia di regalare soddisfazioni a una piazza che, da troppo tempo ormai, non ne ha.

Alla pari di Gabriele Bencivenni è stato ufficialmente presentato a stampa e tifosi nell’incontro tenutosi giovedì nella rinnovata sede di piazza Casprini: "Si respira una bella aria - afferma il dirigente di Castellina in Chianti - e questo sicuramente agevolerà il compito non soltanto mio ma anche di tutto l’entourage tecnico della Sangiovannese nell’allestire una formazione che possa dare qualche soddisfazione in più, rispetto agli anni precedenti, a una piazza che da sempre segue il calcio cittadino con grande interesse. Se ci sono degli affari già conclusi? Al momento non abbiamo avuto risposte affermative da coloro che stiamo cercando, è un periodo di riflessioni e valutazioni sia da parte delle società, impegnate nel trovare i tasselli giusti, ma anche dei diretti interessati, ossia i calciatori, che ancora aspettano a fare il cosiddetto passo" proprio perché vogliono guardarsi attorno cercando di trovare la migliore soluzione. Il centrocampista Massai del Città di Castello e l’attaccante cortonese Mattia Mencagli, 15 gol nel passato torneo a Ponsacco, sono due profili che interessano anche perché cerchiamo di dare più qualità possibile a questa rosa, sono due giocatori importanti per una società importante qual è la nostra. Ma ancora, come detto, è tutto prematuro".

Sulle quattro quote obbligatorie da fare scendere in campo si punterà dritti al settore giovanile: "In primis valuteremo i nostri ragazzi, mi sembra il minimo per quello che hanno fatto nel recente passato e per un discorso di continuità del settore giovanile che resta una risorsa importante in ottica futura".

Massimo Bagiardi