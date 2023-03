Bruschi, l’ultimo colpo è polacco

La Bruschi Galli non finisce mai di stupire: vuole con fermezza e convinzione la difesa della massima categoria. Mancano due giornate alla fine del campionato e Argirò ha messo a segno un grosso colpo: ha acquistato la cestista di fama internazionale, Renata Brezinova, polacca, 33 anni, 1,89 di altezza, ruolo guardia. La ragazza è arrivata ieri sera, e si è messa subito a disposizione del coach Alberto Matassini. Domenica alle 18, al Palagalli debutterà contro la corazzata Schio (1^classifica 44), che punta alla vittoria di campione d’Italia. Il direttore sportivo Andrea Franchini ha spiegato: "Una cestista molto brava, specialista nel tiro da fuori. Contiamo molto sul suo contributo per la salvezza". Oltre un mese fa Argirò aveva acquistato un’altra giocatrice, la "gigante" ungherese Tijana Krivacevic, 1,96. La stellata ha ripreso ad allenarsi dopo l’infortunio, e riprenderà a giocare nell’ultima gara di campionato, a Crema. Due cestiste che saranno il ‘sale’ della Bruschi nelle gare dei play-out per l’obiettivo salvezza, voluto fortemente dal patron Argirò. Le date dei play-out: prima fase con gara 1 il 6 aprile, 2^ gara il 10, 3^ partita (eventuale) il 14 aprile. Seconda fase: gara 1 il 19 aprile, gara 2 il 23 e la terza (eventuale) il 27 aprile. Le squadre dovranno vincere due partite su tre. L’ultima in classifica retrocederà in A2, come è già avvenuto con la Brixia Brescia.

Giorgio Grassi