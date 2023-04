Bruschi Galli, una storia sbagliata: addio A1

BRUSCHI GALLI

63

AKRONOS MOCALIERI

81

BRUSCHI GALLI: Schwienbaker 2, Tassinari 13, Paulsson 7, Krivacevic 17, Garrick 15 (quintetto base).

Panchina: Lazzaro 2, Milani 0, Missanelli 2, Bove 3, Brezinova 2. Coach: Alberto Matassini.

AKRONOS TECH MONCALIERI: Tagliamento 18, Reggiani 13, Kalshitshi 2 , Westbeld 15, Michell 20.

Panchina: Sagerer 11 , Landi A. 0, Landi S. 0, Salvini 0, Jahpa 0, Giacomelli 2. Coach: Marco Spanu.

Arbitri: 1° Enrico Boscolo, 2° Alberto Morassutti, 3° Alexa Castelloneta.

Note: I quattro periodi:1623, 30-40, 42-65, 63-81 .

BRUSCHI GALLI: tiri da 2 punti 2358, da 3 punti 615, liberi 1114. Falli: 2217

AKRONOS TECH MONCALIERI: tiri da 2 punti 3268, da tre punti 821, liberi 917 . Falli: 181

di Giorgio Grassi

Bruschi Galli, addio alla A1. Le cestiste di coach Alberto Matassini hanno perso anche la seconda gara della fase due dei play-out nella sfida per la salvezza con la Akronos Tech Moncalieri. la squadra retrocede in A2. Il punteggio finale di 63-81 non lascia spazio alle interpretazioni. Ora la speranza è in un ripescaggio, visto che ci sono società che annunciano di non potersi iscrivere alla A1.

Le torinesi partono con il turbo. Primo tempo chiuso 16-23. Parte il secondo periodo con una breve e timida reazione della Bruschi Galli, che accorcia la distanza fino a meno 4, sul 30-34, con Krivacevic e Garrick, in evidenza anche Paulsson e Tassinari. Ma ripartono le giallorosse e concludono il secondo quarto30-40. Vanno in fuga con i punti della Segerer, Michell e Reggiani..

Le piemontesi sono più precise nel canestro "pesante": chiusura ermetica in difesa, assist costanti per le cestiste "perno" e la pivot, adottando per la maggiorparte della gara il metodo del 2-3. Nel terzo periodo inizia la fuga per la vittoria e la salvezza della Akronos Tech Moncalieri.

Dopo 5’ il punteggio è di 36-54. Qui inizia il crollo sistematico della Bruschi Galli che chiude sul finale del terzo quarto con il punteggio di 42-65. E la storia finisce così. La Bruschi Galli non puà accampare attenuanti, ma riflettere e recitare solo il "mea culpa".