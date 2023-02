Bruschi Galli travolta da Venezia Non basta una grande Garrick

SAN GIOVANNI

L’Umana Reyer Venezia dilaga al Palagalli contro una pur responsabile Bruschi Galli e vince a mani basse. Partenza a razzo della Umana Reyer Venezia che va a segno con Shepard (6) e Yasuma (3). Risponde la Bruschi con Missanelli e Krivacevic con 2 punti a testa. Le veneziane guidano il match grazie ai canestri della Yasuma, Shepard e Fassina, che segnano 19 punti a fine tempino, mentre le stellate si fermano 13. Sei punti di differenza sotto con una buona reazione della Bruschi risposte della Krivacevic, Missanelli e Garrick con una ‘bomba’. Secondo periodo è fuga delle venete. La differenza di classe della Shepard e Yamuna emerge. Appena 3’ e il punteggio sale a 15-27. Buona reazione della Paulsson che segna 6 punti. Ma l’inseguimento dura poco, perché il Venezia risale,e comanda a 2’ dalla fine secondo periodo con più undici 21-32. Al riposo lungo si va col risultato parziale di 27-42. Buona la prestazione della capitano Emilia Bove, con 8 punti.Il terzo e quarto tempino senza storia per al Bruschi, la corazzata ha stritolato le stellate, e vinto in ‘surplace’. Troppo il divario tecnico fra le venete e toscane. Niente competitività per la Bruschi, pur generosa e dignitosa. BRUSCHI GALLI 48

UMANA REYER VENEZIA 79

BRUSCHI-GALLI: Schwienbacker 2, Missanelli 4, Krivacevic 7, Paulsson 6, Garrick 15 (quintetto base); panchina: Tassinari 4, Bove 8, Milani, Koizar 4, Atanasovska 0.

Coach: Alberto Matassini

UMANA REYER VENEZIA: Madera 17, Yasuma 3, Shepard 29, Fassina 12, Villa 4; panchina: Delaere 3, Pan 6 , Santucci 0, Nicolodi 5, Franchini 0.

Coach: Andrea Mazzon

Arbitri: 1 Michele Capurro Calabria, 2 Cristina Minigonna di Milano, 3 Alma Pellegrini di Cesenatico.

Note: il dettaglio tecnico. I 4 periodi: 13-1927-4239-63 e 48-79.

Bruschi: tiri dal campo da 2 punti 1955, da tre punti 521, tiri liberi 57, falli 1511.

Venezia: tiri dal campo da 2 punti 3367, da tre 621, liberi 713, falli 1114.

Giorgio Grassi