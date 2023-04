Bruschi Galli senza alternative Torna la Garrick contro Faenza

SAN GIOVANNI

Gara di ritorno dei play out domani (ore 18) al Palagalli per la salvezza nella A1 di pallacanestro femminile. E’ la seconda sfida della prima fase fra Faenza e Bruschi. Il match di andata è stato vinto dal Faenza col punteggio di 55-50. Se la Bruschi dovesse vincere, sarà necessaria la ‘bella’, che si disputerà in casa del Faenza, venerdì 14 aprile alle ore 20,30.

La vincitrice del match sarà salva, la perdente dovrà vedersela nell’ultima gara per evitare la retrocessione in A2, sempre due partite su tre, sulla squadra sconfitta della sfida Le Mura Lucca-Moncalieri.

Nella Bruschi-Galli dovrebbe rientrare l’infortunata Madeleine Garrick, la bravissima guardia che viaggia con una media di quasi 20 punti a partita – assente a Faenza – e sulla quale si punta molto anche nel tiro da tre punti, insieme alla Schwienbacher, Tassinari, Paulsson e Krivacevic. Nel Faenza le cestiste di punta sono Franceschelli, Kunaiyi, Cupido, Hinriksdottir e Morini. Le stellate del patron Salvatore Argirò, per affermarsi devono attuare una forte difesa. L’altra partita dei play-out è fra Moncalieri e Le Mura Lucca. Le lucchesi giocano in casa, sempre lunedì 10 aprile, palla a due alle ore 18. La prima gara fu vinta dalle piemontesi per 80-59.

Ricordiamo un dato importante: la Bruschi a Faenza a 2’ e 12’’ aveva agganciato le faentine sul parziale di 50-50. Gli ultimi secondi sono stati sfortunati per le stellate. Coach Matassini dice: "Le ragazze sono pronte e motivate, venderanno cara la pelle. Spero tanto in un successo".

BRUSCHI GALLI: Schwienbacher, Tassinari, Paulsson, Krivacevic, Brezinova; panchina: Lazzaro, Bove, Missanelli, Koizar, Milani, Garrick.

Ccoach: Matassini

BASKET FAENZA: Franceschelli, Kunaiyi, Moroni, Policari, Campisano; panchina: Cupido, Georgieva, Baldi, Egwoh, Davis, Hinriksdottir.

Coach: Sferruzzi

Arbitri: Stefano Ursi, Marco Marzulli, Fulvio Grappasonno. Giorgio Grassi