Bruschi Galli, occasione sprecata

Faenza

55

bruschi galli

50

FAENZA: Franceschelli 3, Kunaiyi-Akpanah 6, Moroni 9, Cupido 14, Policari, Georgieva ne, Hinriksdottir 15, Baldi 4, Davis 4, Campisano. All.: Sferruzza

BRUSCHI GALLI: Schwienbacher 10, Koizar, Tassinari 7, Lazzaro, Paulsson 14, Krivacevic 12, Milani, Missanelli, Bove, Brezinova 7. All.: Matassini

Arbitri: Vita – Cappello – Fassina

Note: Parziali: 18-15; 31-23; 39-31. Tiri da 2: FA: 1436, VA: 621; Tiri da 3: FA: 726, VA 925:; Tiri liberi: FA: 611, VA: 1116; Rimbalzi totali: FA: 37, VA: 37

FAENZA – Ha il sapore si una grandissima occasione persa la sconfitta della Bruschi Galli a Faenza nella prima gara dei playout e ora è costretta a vincere lunedì in casa per non cedere il passo alle avversarie. Il primo tempo è una lotta punto a punto con le toscane che si affidano ad un’ottima Paulsson e alle triple, ma i problemi sono in attacco. I soli cinque punti segnati nel secondo quarto non permettono di andare oltre il 23-31 dell’intervallo, una sterilità offensiva che diventa ancora più evidente nel secondo tempo. L’E-Work Faenza si blocca nel terzo quarto segnando due soli punti nei primi 8’, ma la Bruschi litiga con il canestro ed infatti segna soltanto dalla lunetta. Il black out delle romagnole non viene sfruttato a dovere e permette di recuperare il gap soltanto fino al 31-33. Poi si accende Cupido e si arriva al 30’ con le padrone di casa in vantaggio 39-31 portatesi poi avanti in doppia cifra con Davis: 41-31. San Giovanni questa volta risponde in maniera perentoria segnando cinque triple e quella di Krivacevic vale l’aggancio sul 47-47 al 37’. Sul 50-50 c’è una lunga serie di palle perse banali, come quella al rientro dal time out, e così l’E-Work con il minimo sforzo si aggiudica l’intera posta. A chiudere i conti è Cupido con un 22 dalla lunetta.

Luca Del Favero