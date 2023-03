Bruschi Galli, nuovo crollo in A1 Perde contro il Sesto San Giovanni

La terzultima partita del campionato di basket A1 femminile, fra Sesto San Giovanni e Bruschi Galli, è appannaggio delle milanesi, come da pronostico. Il risultato finale: 70-52. Le due squadre sono già incluse nei play-off, il Sesto San Giovanni, nei play-out la Bruschi Galli. Coach Alberto Matassini ha dato spazio a tutte le atlete. Restano due partite per finire il campionato: la Bruschi giocherà la gara interna con la corazzata Schio e l’ultima a Crema. Solo allora si potranno conoscere gli accoppiamenti dei play out per le tre sfide salvezza. Fissate le date: prima fase con gara il 6 aprile, seconda gara il 10, la terza (eventuale) il 14 aprile. Seconda fase: gara il 19 aprile, seconda il 23 e la terza (eventuale) il 27 aprile. Le squadre dovranno vincere due partite su tre. L’ultima in classifica retrocederà in A2, come è già avvenuto con la Brixia Brescia.

Dettaglio tecnico della Bruschi: Schwienbacker 6,Tassinari 3, Paulsson 11, Bove 0, Garrick 18, Koisar 2, Lazzaro 5, Milani 2, Missanelli 3, Atanasovska 0. La Garrick con 18 punti è stata la top scorer del match.

Giorgio Grassi