Bruschi Galli, lo spettro dell’A2 Perde di 31 punti a Moncalieri

Bruttissima caduta della Bruschi Galli a Moncalieri. L’80-49 finale certifica un disastro. Il risultato preoccupa tantissimo e avvicina la spettro dell’A2. La seconda partita dei playout al Palagalli si giocherà domenica 23 alle ore 18. La Bruschi soffre fin dall’inizio, ed è costretta ad inseguire sulla distanza di 4-5 punti nel primo periodo. Scatenate le piemontesi nelle ‘bombe da 3’, che segnano a ritmo costante. La Tagliamento è strepitosa. La risposta della Bruschi è della Krivacevic, ma timidamente. Primo periodo avanti le torinesi per 21-16, ma nel secondo la distanza si fa pesante per la Bruschi, con un meno 19 (45-26). Le stellate faticano, non riescono a contrastare le ragazze di Spanu. Nel terzo tempino la musica non cambia. Nella Bruschi appaiono evidenti lacune in difesa e nel gioco in genere per andare al tiro. A metà corsa del terzo tempino (52-32) la direttrice d’orchestra è sempre la bravissima Tagliamento,letteralmente inarrestabile. Tutto si fa preoccupante nella Bruschi di coach Alberto Matassini. Mancano i punti della Garrick e la Brezinova, in giornata negativa. Terzo periodo finisce con meno 19 per la Bruschi Galli, 61-40. La partita finisce 80-49. Il punteggio parla chiaro.

Giorgio Grassi