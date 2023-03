Bruschi Galli ko a Crema Ora i playout

Com’era nelle previsioni, la Bruschi Galli ha perso anche l’ultima gara del campionato di basket femminile A1, al Pala Cremonesi per 90-58. Partita che aveva senso solo per le milanesi,non per la classifica della Bruschi, che per salvarsi dovrà disputare i playout. Coach Alberto Matassini ha fatto giocare tutte le atlete, dopo aver provato il quintetto base, che non è andato male. Questi gli accoppiamenti per i play-out: Faenza-Bruschi e Lucca.-Moncalieri.

I playout si giocheranno in queste date: prima fase il 6 aprile, gara 2 il 10 aprile, eventuale ‘bella’ il 14 aprile. Seconda fase: gara 1 il 19 aprile, gara 2 il 23 aprile, eventuale gara 3 il 27 aprile. Retrocederà in A2 l’ultima classificata di queste quattro. La Bruschi Galli può salvarsi, perché come ha detto coach Alberto Matassini: "La Bruschi è molto migliorata con le due ultime acquistate , la Krivacevic e Brezinova. Siamo già più competitivi".

