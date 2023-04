Bruschi Galli, è la tua notte Lazzaro: "Possiamo farcela"

di Giorgio Grassi

Stasera a Faenza (palla a due alle ore 20,30) contro la E.Work la Bruschi Galli disputerà la bella per la permanenza in serie A1 di pallacanestro femminile.

Chi vince è salvo, la perdente andrà alla finalissima con la perdente del match Mocalieri-Le Mura Lucca, che si giocherà oggi. I risultati delle quattro squadre nei quarti: Faenza-Bruschi 55-50 e ritorno Bruschi 61-Faenza 53; l’altra accoppiata Moncalieri-Lucca 80-59 e Lucca-Moncalieri 73-54. Le quattro dei play-out sono, quindi, al rush finale per evitare di scendere in A2, senza l’ultima gara. La buona notizia nella Bruschi-Galli è il recupero della guardia-ala, Renata Brezinova. Le altre tutte in ottima salute, e desiderose di tentare il tutto per tutto per la salvezza, senza pensare alla sfida finale. Fiducia ed aggressività, con tanto cuore sono gli elementi per tentare il colpaccio in terra romagnola. La Bruschi Galli ha dimostrato di potercela fare.

Ecco il pensiero sul match odierno della guardia-play, Maria Flora Lazzaro, l’unica sangiovannese nel roster stellato del ‘mago’ e patron, Salvatore Argirò.

"La vittoria al Palagalli contro le romagnole ci ha dato morale e fiducia per la partita decisiva odierna. Sappiamo che il Faenza è forte, ma abbiamo dimostrato d’esserlo anche noi. Ce la possiamo giocare, poi il risultato lo deciderà il parquet". Ancora Lazzaro: "Troveremo, oltre la bravura della squadra avversaria, anche un ambiente caldissimo, con molta gente a tifare per loro. Questo l’abbiamo già sperimentato nel primo match. Ma noi pensiamo a giocare, senza remore, tenendo di mira la vittoria. Credo che i valori nostri e loro siano sullo stesso piano". Lazzaro termina: "Siamo motivatissime, faremo tutto il possibile per vincere, avversario permettendo. Senza dubbio è il match che vale un campionato. Ci siamo ben allenate e non temiano Faenza, ma lo rispettiamo".

E.WORK FAENZA: Franceschelli, Kunaiyi, Moroni, Policari, Canpisano (quintetto base); Egwoh, Davis, Hinriksdottir, Cupido, Georgieva, Baldi. Coach: Giovanni Sferruzza.

BRUSCHI GALLI: Schwienbacher, Paulsson, Privacevic, Tassinari, Brezinova (quintetto base); Lazzaro, Koizar, Milani, Bove, Garrick.

Coach: Alberto Matassini.

Arbitri: Angelo Caforo, Stefano De Biase, Claudia Ferrara.