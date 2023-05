Bruschi, Argirò cambia tutto "Rivoluzione per tornare in A1"

"Entro fine maggio, squadra e tutta l’organizzazione saranno pronti ed efficienti per ripartite con Bruschi Galli, purtroppo in A2, causa la retrocessione. "Una discesa che non mi aspettavo, specie dopo la bella vittoria nei playout contro il Faenza" dice Salvatore Argirò, patron della Bruschi Galli, che tanti sacrifici ha fatto per andare in A1 prima, e poi per cercare di confermarla. I problemi nello spogliatoio hanno pesato. Cambiamenti? "Molti", ribatte Argirò. Il tecnico aggiunge: "Ci dovremo rivedere, e decidere ".

È anche quanto ci ha detto anche coach Alberto Matassini (nella foto), che aveva un contratto biennale. Ma sembra che maturi un divorzio. Patron Salvatore, ma è possibile un ripescaggio, oppure l’acquisto di un titolo di una delle squadre, Basket, come le Mura Ucca, che hanno annunciato di rinunciare alla A1? "Senta – ribatte Argirò – Io sono dell’avviso che i titoli si acquistano sul campo, non si comprano, e neppure mi interessa fare domanda di ripescaggio. Voglio tornare in A1, ma ripeto, facendolo sul campo. Retrocessione a parte, sono soddisfatto di avere il merito di rilanciare il Galli ai massimi vertici della pallacanestro femminile, dopo oltre quaranta anni. Faremo tutto il possibile,a tornarvi presto".

