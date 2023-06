Bricca firma la Pace della Balestra Gubbio lo libera: è del Sansepolcro

Visti gli ottimi rapporti, nonostante la rivalità che c’è nel Palio della Balestra, il Gubbio ha liberato Andrea Bricca dal contratto fino al 30 giugno. Ora è ufficialmente il nuovo tecnico del Sansepolcro. Con lui arriva nella dirigenza Mirko Amadori che è stato presidente del Città di Castello e aveva chiamato proprio Bricca, anticipando l’era Cangi-Mancini, alla guida della squadra tifernate prima che il team fosse affidato ad Alessandria. Per Bricca, nato a Città di Castello il 10 luglio 1982, si tratta di un ritorno a Sansepolcro dopo l’esonero nella stagione 2019-2020.

È probabile che arrivi anche Fabio Catacchini, un altro ex bianconero, che lo ha affiancato a Gubbio, ma Bricca è al lavoro assieme al direttore generale Guerri e al responsabile area tecnica Falcinelli per allestire una rosa competitiva per la serie D considerando le tante partenze per motivi di lavoro ma con i tanti giovani che potrà valorizzare portandoli da Gubbio a Sansepolcro.

"Dopo un’importante carriera da calciatore professionista – ha evidenziato il presidente Giorgio Lacrimini – in questi anni Bricca ha maturato una notevole esperienza anche in panchina. Oggi siamo felici di accoglierlo nuovamente al Sansepolcro. La società è certa che la sua competenza e la sua passione potranno portare grandi risultati per la stagione che verrà".

Fabio Patti