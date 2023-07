Bricca: così ci salviamo

In una giornata caldissima è iniziata la preparazione del Sansepolcro. Sono quattro i giocatori che non sino presentati all’appello, ma che si uniranno al gruppo di Andrea Bricca nei prossimi giorni: lo sloveno Vekic che arriverà domani, Brizzi, Del Siena e Piermarini saranno a Gragnano, sede del ritiro, lunedì 24 luglio. L’allenatore Bricca: "Il Sansepolcro vuole una salvezza tranquilla e valorizzare i tanti giovani che sono in rosa. Ancora la squadra deve essere ultimata con due o tre pedine". Il presidente Lacrimini: "Ovvio che vogliamo salvarci, ma al tempo stesso valorizzare i tanti giovani che abbiamo".

Questi i giocatori bianconeri: Portieri: Patata (2004), Ligi (2007), Chialli (2005), Guerri. Difensori: Del Siena (2003), Gorini Giulio, Pedrelli, Giorni (2006), Carnicelli, Bologna (2004), Mariucci, Sangare (2005), Melelli (2006). Centrocampisti: Brizzi (2003), Locchi, Carbonaro (2005), El Mohtarim (2005), Tilli (2006), Corsini (2006), Gorini Giacomo, Bacchi (2006), Piermarini (2005). Attaccanti: Essoussi, Mariotti (2003), Ferri Marini, Pasquali (2004), Buzzi (2004), Vekic, Ligi (2005).

Fabio Patti