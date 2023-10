Borra titolare, torna bomber Gucci. L’Arezzo cerca di ritrovare il passo

di Luca Amorosi

AREZZO

Il tour de force, tre partite in sette giorni, complice il turno infrasettimanale di giovedì scorso, arriva alla conclusione questa sera. Alle ore 20,45 al Comunale l’Arezzo ospita il Gubbio dell’esperto tecnico Piero Braglia, sesto in classifica a quota 16 punti, cinque in più degli amaranto. L’Arezzo aveva iniziato bene il trittico con la convincente vittoria ai danni della Spal di lunedì scorso. Poi, per il turn over e qualche assenza di troppo, il Cavallino non è riuscito a ripetersi giovedì, perdendo ad Ancona con un 3-0 che ha fatto riaccendere la spia della riserva. La squadra di Indiani ha un punto di margine sulla soglia, a oggi più psicologica che altro, dei playout, ma è anche a un solo punto dai playoff. A testimonianza di un girone molto equilibrato. "Questo è un campionato – ha detto Indiani alla vigilia – in cui si può vincere o perdere con chiunque. Se riusciamo a giocare al massimo delle nostre potenzialità possiamo far bene come con la Spal. Se invece tre giorni dopo non riusciamo a fare la stessa prestazione può finire come ad Ancona". La trasferta nel capoluogo marchigiano ha confermato i soliti problemi difensivi, che anche il tecnico di Certaldo, che ne ha viste tante in carriera, fatica a spiegarsi. "Prendiamo gol sempre in superiorità numerica, più di così non so cosa si possa fare. È chiaro che a oggi il nostro problema è questo, forse è una questione di attenzione. Oppure gli altri sono più bravi di noi". Le assenze, peraltro, impediscono allo staff tecnico di cercare contromisure nel sistema di gioco o negli interpreti. "Se Renzi e Polvani ad Ancona non c’erano, significa che non sono pronti per giocare titolari nemmeno stavolta", ha chiosato Indiani, che dovrà fare ancora a meno anche di Masetti. Dietro, di conseguenza, saranno di nuovo Risaliti e Chiosa a formare la coppia centrale, con Coccia che tornerà titolare a sinistra e uno tra Lazzarini e Montini a destra.

Sarà questa la linea davanti a Borra, che prenderà il posto dell’infortunato Trombini. "È un portiere di categoria - ha detto Indiani - che ha fatto tante presenze in C e anche in B. Non mandiamo certo in campo un portiere debuttate, quindi dipende solo da lui. Di sicuro non sono andato dalla società a chiedere un altro portiere". A centrocampo, tornerà capitan Settembrini, affiancato probabilmente da Mawuli e uno tra Bianchi e Foglia. Davanti, Pattarello e Gucci sono sicuri del posto: il terzo se lo giocano Gaddini e Guccione, con Iori recuperabile solo per la panchina.