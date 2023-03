Borgo vuole conferme dalla Baldaccio

AREZZO

Torna in campo l’Eccellenza dopo il turno infrasettimanale. Appuntamento alle 14,30 con Baldaccio Bruni e Castiglionese che giocano entrambe in casa. La Baldaccio di Renato Borgo dopo il successo ottenuto contro una pretendente ai playoff come il Signa cerca un altro passo in avanti contro un avversario altrettanto ostico come la Rondinella Marzocco. Alla stessa ora la Castiglionese dovrà vedersela ancora con una formazione laniera che questa volta però non è il fanalino di coda del girone e risponde al nome di Zenith Prato, pretendente ad un posto nei playoff. Il Foiano inaugura un autentico tour de force. Oggi sarà di scena sul sintetico del Porta Romana, uno scontro diretto in chiave salvezza che potrebbe mettere in sicurezza in caso di successo gli amaranto di Zacchei chiamato poi mercoledì al recupero di campionato alle 14,30 in casa contro la Lastrigiana, per poi affrontare domenica prossima la Sinalunghese nel derby per eccellenza.