Bonini confermato al Casentino Academy

AREZZO

Un’altra conferma in Promozione per una panchina aretina. La Casentino Academy riparte da Maurizio Bonini. Il tecnico viene confermato sulla panchina gialloverde dove era arrivato alla fine del 2022 per provare a risollevare le sorti di una squadra scivolata nei bassifondi della graduatoria. Bonini è stato protagonista di una risalita culminata con un posto proprio all’interno del trenino playoff anche se poi l’avventura si è interrotta nella semifinale contro il Torrenieri. Poche ore fa la fumata bianca per la prosecuzione dell’avventura. "Allenatore giovane, ambizioso e fortemente motivato – si legge nella nota del sodalizio casentinese – rispecchia a pieno le caratteristiche della società che gli augura una stagione ricca di successi e soddisfazioni". Intanto questo pomeriggio verranno sciolti molti nodi che riguardano il Subbiano. I gialloblù infatti hanno convocato un’assemblea pubblica nei locali dello stadio Comunale. Da qui usciranno ambizioni, progetti e programmi per il nuovo corso. Ancora da capire se resterà Benedetti in panchina dopo aver ottenuto la salvezza, oppure se cambierà guida tecnica. Da capire anche dove si accaserà Marco Lucherini visto che il direttore sportivo è segnalato in partenza e in Promozione, anche in Valdichiana, vanta numerosi estimatori pronti a tesserarlo. Intanto si raffredda la pista che sembrava poter portare Giusti sulla panchina del Pienza.