Bolognesi sfida il caldo torrido e si mette tutti alle spalle a Ponticino

Spettacolo tecnico a Ponticino con il ciclismo giovanile: ben 170 atleti tra esordienti ed allievi. Era il memorial Soci Fondatori e il trofeo Pieri Luci. La gara Allievi è stata vinta da Filippo Bolognesi, 15 anni, di Santarcangelo di Romagna. "Siamo partiti subito in due, Iavazzo e io, dopo il via, e abbiamo fatto la corsa sempre in fuga. È il mio primo successo stagionale. Nel finale mi facevano male le gambe e che caldo", ha commentato il vincitore.

Ordine d’arrivo Allievi: 1° Filippo Bolognesi (Fiumicinese Fait Adriatica) km 67,500, 1h54’02“, media km 35,516, 2°Francesco Cornacchini a 24” (Città di Castello), 3° Sacha Salomone (Olimpia Valdarnese), 4° Giulio Tavanti, 5° Luca Iavazzo, 6° Niccolò Lapini, 7° Francesco Matteoli, 8° Andrea Bonciani, 9° Pablo Ramon Rocchi Joi, 10° Alessandro Battistoni. Partiti 70, ottima la giuria ed la direzione di corsa.

La mattina si sono esibiti 91 Esordienti del primo e secondo anno su un percorso abbastanza severo, e sotto un caldo bollente. Pochi i tentativi di fuga, e quelli avvenuti sono stati di brevissima durata, perché il gruppo non ha concesso fughe consistenti. Belle affermazioni dei giovani dell’Olimpia Valdarnese. Le due categorie hanno corso insieme. Gli ordini d’arrivo. Volata finale del gruppo di 50 e successo di Frosinini e Roggi.

Ordine d’arrivo Esordienti 1° anno: 1° Riccardo Frosini (Olimpia Valdarnese) km 33 in 57’38“, media oraria km 34,355; 2° Gioele Gabbrielleschi (Donoratico) st, 3° Leonardo Cerofolini (Pedale Toscano Ponticino).

Ordine d’arrivo Esordienti 2° anno: 1° Tommaso Roggi (Olimpia Valdarnese) km 33, ore 57’38“ media km 34,355; 2° Lorenzo Luci (Empoli) st, 3° Domenico Lo Piccolo (Lpm Group).

Giorgio Grassi