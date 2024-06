Bocce: gare bocce femminili, ottima prova delle atlete Toscane

Arezzo, 3 giugno 2024 – Un fine settimana all'insegna delle bocce femminili: una gara Regionale e una gara Nazionale. Sabato 1 giugno ad Arezzo presso il Bocciodromo Comunale si è svolto il 2° Memorial Ivana Arati, gara Regionale individuale Femminile, organizzata da ASD Bocce Arezzo.

Alla gara erano presenti 25 atlete, della cat. A-B-C-D. Ad aggiudicarsi la manifestazione è stata Annunziata Gattaponi (Bocc. C. di Bastia) che in finale ha battuto per 12-7 Lorita Leonori (ASD Bocce Arezzo). Terzo posto per Giulia Pierozzi (ASD Cortona Bocce) e Ketty Tacconi (ASD Prato Bocce). Domenica 2 giugno a Cortona presso il Bocciodromo Comunale si è svolto il 21° Trofeo Città di Cortona - Memorial E. Basanieri, gara Nazionale individuale Femminile organizzata da Cortona Bocce.

Alla gara hanno preso parte 45 atlete di cat. A-B-C. A vincere il trofeo è stata Chiara Gasperini (Lucrezia), che in finale ha battuto 12-6 l’atleta Toscana Rachele Maggio (ASD Cortona Bocce). Terzo posto per Giulia Pierozzi (ASD Cortona Bocce) e Lorita Leonori (ASD Bocce Arezzo). Alle premiazioni erano presenti l’Assessore allo Sport del Comune di Cortona Silvia Spensierati, la famiglia Basanieri e il Delegato Territoriale FIB Arezzo Siena Armando Martini.

Un weekend molto positivo per le atlete Toscane, che hanno ottenuto ottimi risultati, in particolare per Rachele Maggio, Giulia Pierozzi, Lorita Leonori e Ketty Tacconi.