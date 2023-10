Blitz Foiano nel derby: Fani sbanca il Faralli

Sorride il Foiano dopo l’incontro di Coppa Italia contro la Castiglionese. La partita del Faralli si tinge di amaranto con il punteggio di 3-1. Una sfida che ha richiamato un buon numero di spettatori sulle tribune dell’impianto della Valdichiana per questo derby. L’incontro si infiamma al 25’ con Pernici che sblocca l’incontro per la formazione di Fani. La Castiglionese ci crede, il Foiano però non demorde e nella ripresa ribalta il punteggio. Uno degli ex della partita come Berneschi pareggia al 75’ e di fatto innesca la rimonta che si realizza nemmeno dieci minuti dopo quando Biagi firma il sorpasso. Il Foiano accarezza il passaggio del turno che arriva con certezza al 93’ quando una sfortunata deviazione in area viola vede gli amaranto della Valdichiana passare sul punteggio di 3-1. Ecco quindi il passaggio del turno degli amaranto che a fine partita possono giustamente esultare. Per loro il prossimo impegno sarà, in Coppa Italia, mercoledì 29 novembre quando dovranno spingersi in casa del Terranuova Traiana. Intanto domenica si torna in campo. Fani, che ha tenuto a riposo alcuni big nel corso del match di Coppa Italia, domenica sarà di nuovo di scena al Faralli per affrontare la Rondinella Marzocco, formazione che ad oggi staziona nelle zone rosse della classifica. Obbiettivo mantenere il primo posto mentre il Foiano, secondo con un punto di ritardo, sarà impegnato allo stadio dei Pini contro il Pontassieve che non sta vivendo certo un buon momento in questa fase del torneo di Eccellenza.