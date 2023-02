Biglietti disponibili fino a stasera

Ancora qualche ora a disposizione per i tifosi amaranto per acquistare il biglietto per la trasferta di Ponsacco. La prevendita terminerà, infatti, questa sera alle ore 19. Al momento sono poco più di 200 i tagliandi venduti, sui 500 messi a disposizione per il settore ospite dello stadio comunale, per la gara in terra pisana. Probabile che una ulteriore accelerata all’acquisto avvenga proprio nella giornata odierna anche se le condizioni meteo molto avverse, annunciate per domani a Ponsacco, hanno un pò frenato la corsa al biglietto. Saranno comunque almeno un paio di centinaia i supporters del cavallino pronti a sostenere la squadra amaranto. I tagliandi sono disponibili al point New Energy e Gas di via Madonna del Prato al costo di 10 euro. Gli under 14 potranno accedere gratuitamente mostrando all’ingresso un documento di identità. Ad ogni biglietto andrà associato nome e cognome dell’utilizzatore.