Bibbiena va ai playoff E il Rassina precipita

Giornata di verdetti in Prima categoria. Nel girone E il Fiesole calcio chiude la stagione vincendo per 4-3 sul Vaggio Piandiscò e volando quindi in Promozione. Ai playoff accedono tutte le formazioni dal secondo al quinto posto. C’è la Settignanese, sconfitta dall’Audace Galluzzo che blinda così la terza posizione.

Delle aretine sorride solo il Bibbiena. I casentinesi sono l’unica formazione della nostra provincia ad andare ai playoff come quarta forza del girone, in virtù anche del successo per 5-0 sul Clemente in questa ultima giornata della regular season. Quinta posizione per il Cubino che batte 3-1 la Castelnuovese e inguaia gli amaranto.

I playoff saranno quindi Settignanese-Cubino e Audace Galluzzo-Bibbiena. In coda al gruppo retrocedono Rassina e Pestello, ai playout andranno Castelnuovese e Ambra in quest’ordine mentre il San Clemente si salva per la forbice. Nel girone F, il Torrita chiude la stagione dei record tornando in Promozione, ai playoff il Valdichiana accede come seconda avendo superato il Tegoleto di misura in trasferta.

La classifica avulsa premia il Valdichiana sul Viciomaggio, visto che i biancoverdi campioni in coppa vincono per 4-2 in casa contro l’Olmoponte e chiudono con gli stessi punti del Valdichiana ma sono penalizzati dagli scontri diretti. Quarto posto per il Ponte d’Arbia, mentre il quinto posto è per la Fontebelverde. Fuori dai playoff, condannato anche dal ko in casa dello Spoiano, è il Cortona Camucia. Ai playoff sarà quindi Valdichiana-Fontebelverde e Viciomaggio-Ponte d’Arbia. Retrocede l’Atletico Piazze, ai playout va il Pianella contro la Poliziana e l’Arezzo Football Academy contro l’Olimpic Sarteano.

All’Arezzo Football Academy costa caro il passo falso in casa del Pianella che annulla la forbice e quindi la possibile salvezza diretta degli amaranto.

Matteo Marzotti