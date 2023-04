Bibbiena, sfida per il quarto posto C’è anche Tegoleto-Valdichiana

AREZZO

Nel girone E di Prima categoria l’attenzione è sulle griglie playoff e playout. Nel primo caso alle 16 il Bibbiena dovrà consolidare il quarto posto andando a fare risultato contro il San Clemente già salvo. Scontro diretto tra la Settignanese già certa del secondo posto e il Galluzzo che vuole blindare il terzo. Tornano in Seconda categoria il Rassina e il Pestello mentre Ambra e Castelnuovese andranno ai playout indipendentemente dal risultato di oggi rispettivamente contro Rassina e Cubino. Tra l’altro proprio il Cubino non può fare sconti in virtù del distacco ridotto a soli tre punti dell’Ideale Club Incisa che insegue la quinta posizione, senza contare che proprio l’Incisa sarà di scena in casa contro il già retrocesso Pestello. Per il Pergine passerella finale in casa del Giovani Grassina Belmonte mentre il Vaggio Piandiscò, salvo, andrà al cospetto del Fiesole che vorrà solo far festa con i propri sostenitori. Nel gruppo F dove il Torrita ha dominato l’annata il Valdichiana sarà ospite del Tegoleto puntando a fare punteggio pieno e tenere il secondo posto dove è attualmente in coabitazione con il Viciomaggio impegnato contro l’Olmoponte.

Le due seconde della classe affronteranno di fatto due compagini già salve e che non possono chiedere più nulla a questo torneo. Ancora in ballo la quarta posizione con il Ponte d’Arbia, impegnato contro il Chiusi, che è tallonato a una lunghezza di distanza da Fontebelverde e Cortona Camucia, che oggi saranno rispettivamente sul campo dell’Amiata e dello Spoiano. Un passo falso del Ponte d’Arbia unito ad un risultato utile delle inseguitrici potrebbe cambiare la griglia playoff. In coda al gruppo è retrocesso l’Atletico Piazze, l’Olimpic Sarteano ha sette punti di ritardo sull’Arezzo Football Academy che oggi affronterà il Pianella terzultimo confidando di poter attivare la forbice ed evitare così gli spareggi.