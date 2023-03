Biagi limita il tonfo Perez non conclude Bertola cala nel finale

GIUSTI 7. Nel primo tempo toglie dalla porta un gol fatto. Si arrende solo a conclusioni imprendibili.

TOZZUOLO 6. Combatte e tiene il punto.

BERTOLA 5,5. Chiamato a rimpiazzare Gennari parte bene ma cala alla distanza.

CHITI 6. Generoso. Non tira mai indietro il piede quando c’è da contrastare l’avversario ma esce per infortunio.

PIETRA 5,5. Rivede il campo per metà frazione e stenta a trovare il ritmo.

CERASANI 5,5. Si fa apprezzare per un paio di incursioni in avvio nel cuore dell’area, prima di smarrirsi.

AMATUCCI 7. Fa la differenza, peccato che l’Aquila non possa contare su qualche clone del suo capitano.

MUSSIS 6,5. Se sbaglia rimedia e macina chilometri distribuendo palloni con saggezza.

LISCHI SV Si arrende poco oltre la prima mezzora di gioco.

BIAGI 6,5. La rete premia un ragazzo coraggioso che non si è arreso alla malasorte.

KERNEZO 6,5. Ispirato. Cambia fronte e dispensa suggerimenti preziosi, come quello per l’1-0 di Biagi.

GIORDANI 6. Per impegno e dedizione meriterebbe due voti in più. Fallani e un salvataggio sulla linea gli impediscono di segnare ma in una circostanza a da due passi poteva far meglio.

PEREZ 5,5. Conclude solo una volta con una certa pericolosità.

SILVESTRO 6. Quando gioca non demerita mai.

ALL. BANCHINI 6.5. Schiera gli aquilotti nel modo giusto e ne tira fuori il carattere per almeno 70 minuti. Bisognerà riflettere sul calo dopo il 2-1 a sfavore.

Giustino Bonci