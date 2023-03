Biagi illude ma l’Aquila è in picchiata verso la D

RECANATESE

3

MONTEVARCHI

1

RECANATESE (3-5-2): Fallani; Peretti (45’ s.t.Pacciardi), Ferrante, Marafini; Guidobaldi (1’s.t. Guadagni), Morrone (29’ s.t. Foresta), Alfieri (1’ s.t. Raparo), Carpani, Ferretti; Sbaffo, Senigagliesi (32’ s.t. Giampaolo). A disp. Meli, Amadio; Quacquarelli, Vona, Stampete, Somma, Marilungo. All. Pagliari.

MONTEVARCHI (3-4-3): Giusti; Tozzuolo, Bertola, Chiti (22’ s.t. Pietra); Cerasani, Amatucci, Mussis, Lischi (36’ p.t. Biagi); Kernezo, Giordani, Perez (15’ s.t. Silvestro). A disp. Rossi; Gennari, Mané, Rovaglia, Marcucci, Enyan. All. Banchini.

Arbitro: Rispoli di Locri (Fratello-MascialeMenicucci).

Reti: 5’ s.t. Biagi; 9’ s.t. Guadagni; 34’ s.t. Carpani; 43’ s.t. Sbaffo.

Note: ammoniti Guidobaldi, Bertola, Perez, Giordani, Chiti, Carpani

RECANATI – Il gol di Simone Biagi illude ma non basta, la Recanatese rimonta, sorpassa e per il Montevarchi arriva un’altra sconfitta amara che toglie un bel po’ di ossigeno alla fiaccola flebile della speranza. E il ko nel borgo dell’Infinito ha molte analogie con quello patito con l’Imolese. Anzi, se possibile brucia di più perché le due reti nel finale, dell’ex Carpani e di Sbaffo, sono dazio severo da versare dopo almeno tre interventi decisivi del portiere di casa Fallani su altrettante conclusioni di Giordani. Ora, con quattro partite residue, i ragazzi di Banchini, che avranno pure dei limiti ma ci hanno messo l’anima, dovranno battere assolutamente il San Donato Tavarnelle, sabato 1° aprile al Brilli Peri, per provare ad avvicinare i playout.

È difficile, a dire il vero, raccontare la sfida terminata con i giallorossi di Pagliari in festa per una permanenza in serie C ormai matematica.

Del resto, è stato il Montevarchi a fare la partita, nonostante l’improvviso riacutizzarsi dell’emergenza per le assenze di Italeng, Nador, Fiumanò, Sorgente, Boncompagni e Mazzini, senza dimenticare l’infortunato Gennari in panchina solo per firma. Intraprendenti, i valdarnesi fraseggiano e pungono subito la difesa marchigiana, andando vicini al gol nel primo tempo con Amatucci, Giordani, Biagi, subentrato all’infortunato Lischi, e Perez.

Certo, i leopardiani hanno creato a loro volta opportunità per far breccia. Al 17’ Sbaffo coglie il palo interno e chiede invano la rete sulla respinta di Giusti che evita al pallone di varcare la linea. Prima del riposo, poi, Mussis rimedia a un suo errore, impedendo a Carpani con un recupero tempestivo di segnare in contropiede. Si riparte nella ripresa con l’Aquila che stringe i tempi e ottiene il premio legittimo al gioco e al carattere espressi. Amatucci, dopo neanche 5’, imbecca sull’out sinistro Kernezo che centra permettendo a Biagi la volée dell’1-0 e un successo personale prezioso dopo due anni di calvario.

Gioia, però, effimera e smorzata in meno di 240 secondi dal nuovo entrato Guadagni che inventa un sinistro imprendibile raccogliendo la sfera stampata sulla traversa da Senigagliesi. Non ci stanno le aquile che con Giulio Giordani costringono per tre volte l’estremo difensore marchigiano agli straordinari senza ottenere un raddoppio meritato alla luce della prestazione. Al contrario, specchio di un’intera stagione, bastano due ripartenze a Gianluca Carpani e Alessandro Sbaffo, 22 centri in due, per infrangere i sogni di un Montevarchi che sta danzando pericolosamente sull’orlo del baratro.

Giustino Bonci