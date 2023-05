Bernacchia pronto a tornare in Promozione E Giusti ora finisce nel mirino del Pienza

MONTAGNANO

Si è messo subito al lavoro Giancarlo Busatti, il nuovo direttore sportivo del Montagnano. L’ex dirigente della Castiglionese è stato nominato infatti uomo mercato dei torelli della Valdichiana, incaricato dal presidente Menchetti di guidare la formazione blu-granata verso campionati di alta classifica con alla guida il tecnico Martini. Il tecnico, arrivato a metà stagione al posto di Scarnicci, è riuscito dare quella scossa necessaria per lasciare i bassifondi e salire fino a zone ben più tranquille della graduatoria del torneo di Promozione. Sul fronte allenatori prende sempre più quota la possibilità che Marco Bernacchia possa tornare sulla panchina di una prima squadra soprattutto nel torneo di Promozione.

Al momento solo rumors ma che sono destinati a prendere consistenza per il tecnico attualmente in forza nel vivaio del Santa Firmina. Intanto Giusti, dopo aver chiuso il capitolo Alberoro con due belle salvezze, secondo i ben informati sarebbe finito nei radar del Pienza. In tema di conferme a Castiglion Fiorentino tutto lascia presagire la prosecuzione del rapporto tra il club viola e Roberto Fani, autore del ritorno in Eccellenza e del terzo posto nell’ultimo torneo che ha permesso di prendere parte ai playoff.