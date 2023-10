Benucci merita altre categorie. Farini, errore da ko

MONTEVARCHI

Spurio 6. Nessun intervento di rilievo. Francalanci 5,5. Sciupa la prestazione con un’espulsione da evitare. Muscas 6,5. Fa egregiamente il suo compito. Benucci 6,5. Il suo mancino è da altre categorie. Carnevali 5. Non si vede mai (8’ st Priore 7. Ha il merito di decidere il derby). Conti 6,5. Esperienza al servizio della squadra (39’ st Pardera sv). Stefoni 6. Gara senza grosse sbavature. Lischi 6. Si vede che non ha la forma dei giorni migliori. Messini 6. Svolge il suo compito con applicazione. (34’ st Quaresima sv). Casagni 7. Riporta a galla il Montevarchi con l’1-1. Boncompagni 7. Furetto che più volte ha messo in difficoltà la retroguardia azzurra (22’ st Lorenzini 6. Ha contribuito al risultato finale)

SANGIOVANNESE

Timperanza 6. Non ha colpe sui gol. Di Rienzo 6. Meglio rispetto ad altre partite. Romanelli 6. Ha un cliente non facile come Lischi, se la cava. Farini 5. Ha perso il pallone del 2-1, errore imperdonabile. Nannini 6. Nessuna grossa sbavatura. Rosseti 5,5. È colpevole per i gol incassati. Massai 5,5. Spesso fuori dal gioco (25’ st Baldesi 5,5. Non ha cambiato il passo). Sacchini 6. Il migliore per temperamento e voglia di fare (39’ st Iaquinta sv). Regolanti 5. Macchia la sua positiva giornata con un’espulsione ingenua. Zhar 5,5. Si vede poco. Disegni 5,5. Non un primo tempo da ricordare (1’ st Caprio 5. Colpevole sulla rete del pareggio).

Massimo Bagiardi

Giustino Bonci