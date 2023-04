Bellini si è smarrito Scarpelli decisivo Benucci è superiore

SANGIOVANNESE

Cipriani 5,5: stava per parare il rigore, non puntuale sull’uscita del raddoppio Baldesi 5,5: non riesce a spingere (37 st Cesaretti sv), Dodaro 5,5: lo si nota per qualche sbavatura (42 st Senesi sv) Nannini 5,5: non la sua migliore prestazione stagionale Milani 5: complice assieme a Rosseti del patatrac difensivo in occasione delle due reti Rosseti 5: perde la marcatura in occasione del rigore ospite, protagonista in negativo anche sulla seconda rete Atzeni 5: non lo si nota praticamente mai (28 st Caprio sv) Sacchini 5: un netto passo indietro rispetto alle ultime prestazioni (35 st Migliorini sv), Vanni 5: in giornata decisamente no, sbaglia un goal facile Bellini 5: non è il Bellini dei tempi migliori, l’occasione fallita nella ripresa grida vendetta (15 st Boix 5: anche lui fallisce un’occasione clamorosa, non combina poi niente), Zhar 5,5: un po’ più vivace rispetto ai compagni.

TERRANUOVA TRAIANA

Scarpelli 7,5: semplicemente decisivo Farini 6: partita senza sbavature Petrioli 6,5: controlla bene la sua zona (28 st Ceppodomo sv) Bega 6,5: preciso in ogni occasione Cioce 6: riesce a ottenere la sufficienza Neri 6: sfortunato nel colpo di testa che poteva chiudere la gara Gautieri 6: partita di sostanza Massai 6: gestisce bene i palloni che gli arrivano (35 st Meucci sv), Dema 5,5: non si vede un granché (42 st Maloku sv), Benucci 7: piedi da categoria superiore Sacconi 7,5: ha fatto tutto lui, la sua preziosa doppietta tiene a galla le speranze di salvezza.

Massimo Bagiardi