Becattini dà la sveglia

Al via oggi alle 9 il raduno del Terranuova Traiana allo stadio Matteini. I biancorossi iniziano la preparazione atletica per il campionato d’Eccellenza, che partirà il 10 settembre, preceduto dalla gara di andata del primo turno di Coppa Italia Dilettanti. La preparazione prevede un calendario serrato di allenamenti: sei doppie sedute in programma oggi, domani, il 12, 13, 20 e 26 agosto, con solo quattro giorni di riposo. Ci saranno anche quattro test-match il 18, 24, 26 e 30 agosto, con orari e avversari ancora da definire. Lunga è la lista dei convocati da mister Becattini, tra cui moltissimi giocatori promossi dalle giovanili in prima squadra e che hanno dimostrato particolari qualità nell’Under 19 e l’Under 17. L’allenatore farà scendere in campo i portieri Antonielli, Fedele, Malvisi e Messina. Tra i difensori Bega, Cappelli, Giusti, Minatti, Neri, Petrioli, Saitta e Senzamici. Per il centrocampo scalderanno i motori Cioce, Mannella, Marini, Mascia, Massai, Occhiolini, Sepe, Saputo, Dini e Sulo. Gli attaccanti convocati sono Ceppodomo, Landini, Redi, Sacconi, Taflaj e l’ultimo arrivato dalla Rondinella Marzocco Filippo Viganò.

F.T.