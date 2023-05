Basket, la finale playOff al Palasport Estra: gara 3 Amen Sba contro Sibe Prato

Arezzo, 26 maggio 2023 – Domani alle 18.30 al Palasport Estra si giocherà Gara 3 della Finale PlayOff tra Amen Scuola Basket Arezzo e Sibe Gruppo AF Prato che dopo le due sfide disputate in terra pratese si trovano sull'1 a 1.

Il successo di Mercoledi ha dato una notevole iniezione di fiducia all'Amen che si trova però a fare i conti con l'infortunio capitato a Federico Fornara il cui impiego verrà deciso all'ultimo momento in considerazione anche della voglia del giocatore di mettersi al servizio dei compagni in una gara così importante.

Le due partite giocate alla Toscanini hanno messo in evidenza l'importanza del calore del pubblico, per questo motivo la SBA si augura che il Palasport Estra possa diventare il sesto uomo in campo sostenendo gli amaranto autori fino ad oggi di una stagione straordinaria che ha visto il quintetto di coach Evangelisti prima guadagnarsi la Final Four di Coppa Toscana, poi con una straordinaria rimonta si sono presi i PlayOff e superato in Semifinale un avversario scomodo come Lucca.

Per tutti gli appassionati amaranto l'appuntamento è per Sabato al Palasport Estra, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Forte e Montano di Siena che alzeranno la palla a due alle 18.30. In questo fine settimana del vivaio SBA si chiude il campionato Under 17 Silver con la Chimet Scuola Basket Arezzo B che ospiterà Sabato alle 16 la Sancat Firenze, mentre gli Under 13 di coach Roggi saranno impegnati nelle finali della Lega JrNBA a Terranuova e San Giovanni Valdarno dove andranno a caccia di un posto per le finali nazionali di Pescara.

Domenica mattina trasferta finale anche per i Ragazzi CSI dei coach Maccanti e Cassi che saranno impegnati sul campo del Perignano. Domenica pomeriggio infine saranno in campo anche i bimbi del Minibasket Nova Verta 2015 e 2016 nel pomeriggio di gioco organizzato a San Giovanni Valdarno dalla Synergy Valdarno.