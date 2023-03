Bargellini, bandiera della Sangio "Firicano? Sta facendo molto bene"

SAN GIOVANNI

Ben 277 presenze, 10 campionati complessivi, 20 gol all’attivo e tante, grandi soddisfazioni. Massimo Bargellini, 53 anni, lo si può definire a tutti gli effetti una bandiera azzurra, quinto in fatto di presenze nella storia del calcio del Marzocco alle spalle di Caleri, Ravenni, Menciassi e Palazzini. Uno, insomma, che ha la maglia della Sangiovannese cucita addosso. "È stata l’esperienza calcistica più importante della mia vita, sono arrivato nel 1988 appena maggiorenne a San Giovanni dalla Fiorentina con il compianto Paolo Martelli e ho vinto due campionati, tolto grandi soddisfazioni ed è una delle cose più importanti che porto dentro di me". Tanti compagni di squadra, con i quali ancora è in costante contatto e tra tutti due presidenti che ricorda con maggior affetto rispetto ad altri: "Ho conosciuto tanti giocatori, successivamente siamo diventati amici e spesso e volentieri ci ritroviamo per andare a cena e ricordare quei momenti che, come già detto, per me sono rimasti indelebili. Tra i presidenti ricordo molto bene Luciano Lucarelli, persona molto sanguigna cui sotto la sua esperienza ho vinto un campionato di Eccellenza e poi il grande Arduino Casprini col quale ho sempre avuto un ottimo rapporto".

La successiva soddisfazione di approdare nei professionisti con la Rondinella: "Ho lasciato l’azzurro nel ’98 per approdare alla Rondinella, li ho vinto un campionato e sono approdato in serie C per la prima volta". Oggi impiegato nella pubblica sanità Toscana è sempre un grande tifoso dei colori azzurri: "La seguo tutte le domeniche, più volte nell’arco della giornata e mi sento anche con qualche dirigente. L’azzurro per me non è soltanto un colore ma un qualcosa di più profondo che porterò sempre con me per tutta la vita. Il suo campionato? E’ in linea con gli obiettivi societari, Firicano ha comunque svolto un ottimo lavoro".

Massimo Bagiardi