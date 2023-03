Banchini: "Sbagliamo troppi gol e poi molliamo"

In sala stampa il presidente del Montevarchi Angelo Livi va subito al sodo: "Eravamo venuti per vincere e usciamo sconfitti. In maniera immeritata, aggiungo, perché a lungo la squadra è stata pienamente all’altezza dell’importanza del confronto. In qualche frangente, tuttavia – ammette il numero uno del club valdarnese – si è notata una certa differenza di qualità. E la Recanatese dispone senza dubbio di elementi in grado di diventare determinanti. Detto questo, è chiaro che dobbiamo agire con le nostre forze e, in vista dello scontro diretto con il San Donato, bisogna ripartire per poter dare sempre il massimo. Nessuno si tirerà indietro e la società, che è presente, cercherà di supportare come sempre i ragazzi per centrare l’obiettivo tuttora possibile della salvezza. Lo avevamo sottolineato fin da settembre, quando dicevamo che si può salvare anche all’ultimo istante dell’ultima giornata".

Dal canto suo Marco Banchini (nella foto) non guarda all’esito delle gare delle dirette concorrenti (solo Alessandria e Torres, pareggiando, hanno fatto un passo avanti) e analizza i due volti di una partita strana: "Alla fine se sbagli due o tre gol per raddoppiare, alla fine rimani punito – spiega l’allenatore rossoblù – siamo rimasti dentro la partita anche dopo il loro pareggio, non capitalizzando anche delle occasioni da sfruttare a due passi della linea di porta. Una volta subita la rete di Carpani, però, la squadra ha un po’ mollato. Da un lato li capisco, visto che avevano speso tante energie, dall’altro non accetto che si smetta di crederci. Si tratta, invece, di pensare in prospettiva, mantenendo concentrazione e serenità".

"Ci aspettano il San Donato, la trasferta di Pontedera, l’Alessandria e quindi Rimini – conclude Banchini – non abbiamo scelta. Interpretare ogni gara per vincere è la strada obbligata".

G.B.