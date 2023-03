Banchini rilancia le chance salvezza "Il mio Montevarchi può farcela"

di Giustino Bonci

"La svolta indispensabile per qualificare il nostro girone di ritorno passa di necessità dai risultati. È questo il salto di qualità che vogliamo ma l’obiettivo va raggiunto attraverso la ricerca del gioco, del miglioramento nel possesso palla e rispettando al massimo gli avversari".

Nella conferenza pre gara in vista della sfida casalinga con la Torres, il tecnico dell’Aquila Marco Banchini va subito al sodo, anche se riparte dalla prestazione di alto livello di Cesena. Un pareggio che sul momento aveva scatenato il legittimo rammarico del trainer di Vigevano per la lettura arbitrale dei due episodi-chiave, il calcio di rigore assegnato ai romagnoli con una buona dose di generosità e l’espulsione severa con rosso diretto di Alessandro Tozzuolo. Eppure, guardando avanti e al confronto di domani con i sardi, preludio a quello successivo di martedì 14 a Pesaro, gara per lui speciale in quanto ex, Banchini è sempre più convinto delle possibilità di salvezza dei suoi giocatori: "Si sono aiutati l’uno con l’altro in campo ed è proprio questo l’atteggiamento giusto da adottare per tenersi stretta la categoria".

Non solo, perché la condizione atletica è confortante e anche la determinazione non manca: "Stiamo mettendo nel mirino una partita complicata, e non per caso ho fatto ai ragazzi l’esempio della Lazio che batte il Napoli alla grande e poi cade. La continuità della bella prova sfoderata in Romagna, allora, si ottiene – ha proseguito Banchini – recuperando al meglio le energie fisiche e mentali profuse domenica scorsa e lavorando, come abbiamo fatto nell’intera settimana, per portare sempre qualcosa di nuovo sul terreno e davanti a qualunque avversario. Vedo un gruppo in crescita, motivato, disponibile e che non si limita solo a lottare, all’aggressività. Ripeto una volta di più che il Montevarchi merita di rimanere in serie C. Ora ci attendono partite con formazioni sulla carta alla nostra portata e confidiamo di sfruttarle, senza esasperare, però, i toni e parlare di vittorie ad ogni costo". Banchini, infine, sposta il discorso sulle defezioni e tre sono certe: "Alla squalifica di Tozzuolo, elemento per noi prezioso per il rendimento continuo nell’arco della stagione, vanno sommate le condizioni precarie di capitan Amatucci, portato in panchina con i cesenati ma non utilizzabile, e di Bertola. Non li recupereremo, purtroppo".

Faranno parte della lista dei convocati, invece, Mattia Gennari e Jonathan Italeng, due dei protagonisti assoluti del 2-2 conquistato con i bianconeri. Da stabilire, per il rientro del portiere Giusti dopo il turno di stop disciplinare, chi giocherà tra i pali. A Cesena, infatti, Mazzini si è ben comportato.

L’incontro con la Torres inizierà alle 14,30 e, nonostante la giornata per molti lavorativa, sugli spalti è prevista una buona presenza di pubblico. Montevarchi dimostra a tutti crede nella possibilità di compiere per il secondo anno consecutivo il miracolo sportivo di rimanere tra i professionisti.