Banchini: "Reazione giusta, continuiamo così"

Abbozza un mezzo sorriso l’Aquila, anche se il digiuno nel 2023 prosegue. In sala stampa, allora, l’analisi di Marco Banchini (nella foto) parte proprio dal valore del punto che anche la dirigenza non considera un brodino o il classico pannicello caldo: "Com’è logico avremmo preferito conquistare i tre punti – ha esordito l’allenatore dei rossoblù – e di conseguenza non possiamo essere del tutto contenti del risultato. Detto questo, voglio sottolineare che dentro l’1-1 ci sono un cambio di sistema di gioco e un rigore che ha cambiato le sorti iniziali della gara, frutto di un contatto a mio parere non così grave. Ho sempre detto, tuttavia, che l’organico ha carattere ed ha saputo tirar fuori la reazione giusta per il pareggio".

Banchini, poi, guardando avanti ha proseguito elencando le priorità che una squadra intenzionata a salvarsi deve perseguire: "La gara con il Fiorenzuola ci insegna che occorre ancora migliorare l’attenzione, specie nell’approccio iniziale. Altrimenti diventa un’impresa riprendere avversari ai quali concedi errori individuali pagati a caro prezzo". Ripetendo concetti già espressi, il mister ha chiesto ai rossoblù di compiere un ulteriore salto di qualità nella voglia, nella determinazione e nella grinta.

Due parole, infine, per Italeng e l’esordiente Pérez: "Conosciamo la forza fisica del primo e, ora che è rimasto a tutti gli effetti dopo il mercato, era giusto dargli una chance, ripagata peraltro al meglio. Quanto a Perez, aldilà della conclusione finale neutralizzata dal portiere, credo che possa darci una mano importante con la sua esperienza internazionale".

Sul fronte emiliano, l’allenatore Luca Tabbiani si prende il pari con estrema soddisfazione: "Venivamo da un incontro perso oltre i nostri demeriti con l’Olbia e volevamo ripartire. Ci siamo riusciti facendo sempre la partita e costringendo il Montevarchi ai lanci lunghi. I nostri obiettivi? Il realismo dice salvezza; il sogno, invece, sono i playoff".

G.B.