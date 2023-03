Banchini: "Possiamo iniziare la rincorsa salvezza"

MONTEVARCHI

Stefano Sottili, il tecnico valdarnese degli ospiti, incassa in sala stampa l’apprezzamento per la prestazione dei suoi, anche se il verdetto finale, secondo logica, non lo può soddisfare: "Eravamo incerottati – esclama – e agli squalificati si sono aggiunte le assenze dell’ultimo istante di tre ragazzi lasciati in albergo con la febbre alta. Anzi, anche alcuni della panchina erano influenzati. Ci siamo battuti, ad ogni modo, con lo spirito giusto e non ho niente da rimproverare ai miei giocatori. Purtroppo è un periodo nel quale non riusciamo a raccogliere quanto seminiamo". Marco Banchini (nella foto) si presenta invece con il volto disteso e a braccetto con il difensore Mattia Gennari, uno degli atleti simbolo del Montevarchi che non ha nessuna intenzione di arrendersi: "Faccio i complimenti alla mia squadra – ha affermato il trainer aquilotto – perché è venuta a capo di una sfida complicata, dimostrando concretezza e capacità di soffrire. A Cesena avevamo mancato la rete del 3-1 subendo poi il pareggio. Stavolta abbiamo sprecato la chance del 2-0 ed è arrivata la vittoria. Così è il calcio. Ora speriamo che il successo ritrovato nel nostro stadio ci dia modo di iniziare davvero la rincorsa verso una salvezza che l’organico meriterebbe per la generosità e l’impegno mostrati nel lavoro quotidiano e durante la settimana".

Gli fa eco Gennari: "I tre punti ci volevano proprio, anche se occorre guardare subito avanti senza troppe riflessioni e il pensiero va già all’incontro di martedì sera a Pesaro. Cercheremo di recuperare il più possibile le energie per continuare sulla strada intrapresa". Mister e stopper saranno gli ex di turno nella delicata trasferta marchigiana ed entrambi non sfogliano l’album dei ricordi: "Sarà una partita come le altre, inserita in una settimana intensa e importante per il nostro obiettivo – confermano all’unisono – e intendiamo prepararla al meglio, pur nei tempi ristretti, e con una strategia adeguata per far bene".

Giustino Bonci