Banchini: "Montevarchi, sarà una battaglia"

di Giustino Bonci

"Col Fiorenzuola, giocando in casa, dovremo dare tutti più del massimo per ottenere quei punti che possono farci cambiare il morale, dopo un’altra settimana con l’amaro in bocca per la sconfitta di Carrara, e a breve termine anche la classifica".

E’ carico Marco Banchini, il tecnico dell’Aquila che alla vigilia della gara di oggi pomeriggio al Brilli Peri (ore 14,30) con gli emiliani, ha cercato di trasmettere in ogni modo ai suoi giocatori la ferma intenzione di cambiare marcia e di tornare finalmente a gioire per un successo di fondamentale importanza in chiave salvezza. Non va dimenticato, infatti, che il Montevarchi non ha ancora vinto nell’anno nuovo, raccogliendo, anzi, un solo punto in sei partite. Eppure il trainer di Vigevano ostenta fiducia: "Veniamo da una settimana piena e intensa di preparazione e ci siamo concentrati sempre più sulla nostra identità, confidando di riuscire a dare al gruppo messaggi e compiti semplici, funzionali e che possano produrre dei vantaggi concreti. Al cospetto di una formazione complicata da affrontare – ha aggiunto Banchini – dovremo essere organizzati dal primo all’ultimo istante, dalla fase di non possesso ai raddoppi, alle transizioni. Sotto questo profilo i ragazzi sono stati disponibili come non mai, allenandosi con estrema partecipazione. C’è armonia, la società ci lascia lavorare tranquilli e adesso tocca a noi trasformare in risultati l’impegno collettivo". L’allenatore, insomma, ha chiesto di nuovo a tutti i componenti dello spogliatoio di tirar fuori la versione migliore di loro stessi, in qualunque ruolo, anche per bilanciare le tre assenze di primo piano lamentate per altrettante squalifiche. Si tratta, com’è ampiamente noto, del capitano Francesco Amatucci, del cannoniere aquilotto più prolifico Giulio Giordani e del trequartista argentino Franco Mussis. Di contro, l’infermeria si è svuotata e tra i 22 convocati figurano anche i due infortunati del recente periodo Niccolò Pietra e Jacopo Cerasani. Arruolato regolarmente il nazionale salvadoregno Joshua Perez "un mancino che non avevamo – ha chiosato il mister – in grado di esserci molto utile per saltare l’uomo e nei calci da fermo". Non è detto che l’attaccante classe ‘98 nato in California e arrivato dal Miami FC debutti dal primo minuto ma sarà senza dubbio impiegato almeno per uno spezzone del confronto. Quanto al modulo tattico è probabile che possa esserci un cambiamento non secondario, vale a dire il passaggio alla difesa a quattro.

Un assetto inedito ma provato nei giorni scorsi e la retroguardia potrebbe essere composta da Silvestro (in ballottaggio con Bertola), Tozzuolo, Gennari e Fiumanò. Mancando Amatucci, invece, è ipotizzabile un centrocampo formato da Nador, Marcucci e Lischi, con Pietra ed Enyan prime alternative, mentre in avanti Biagi sarà il rifinitore dietro Rovaglia e Kernezo, al quale per caratteristiche contende la maglia proprio Perez. Sul versante ospite Luca Tabbiani non potrà contare sul centrale difensivo Potop, bloccato da un infortunio, ma in mezzo al campo riavrà Piccinini che ha smaltito l’influenza.