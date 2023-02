Baldaccio sfida Mazzola Foiano salta un turno

Con la vittoria del Figline la Colligiana, seconda a pari merito con la Castiglionese, è chiamata a vincere in casa contro il Signa per provare a restare da sola alle spalle della prima della classe che altrimenti potrebbe allungare in graduatoria. Sempre in tema di anticipi vittoria di misura della Lastrigiana sul Pontassieve per 1-0. Osserverà un turno di riposo il Foiano mentre la Baldaccio Bruni di Renato Borgo ale 14,30 ospiterà il Mazzola Valdarbia. Sfida delicata per il team di Anghiari che ha bisogno di punti per allungare sulla zona rossa ed evitare calcoli o brutte sorprese avendo di fatto sei punti sulla quartultima. Il quadro di questa giornata prevede la sfida tra Chiantigiana e Rondinella Marzocco oltre a FirenzeOvest-Prato 2000 e alla trasferta dello Zenith Prato in casa della Sinalunghese. Mercoledì prossimo poi si tornerà in campo per il turno infrasettimanale sempre con calcio di inizio alle 14,30.