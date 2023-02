Baldaccio, in porta arriva Vaccarecci

La Baldaccio Bruni protagonista dell’operazione last minute di mercato con Matteo Vaccarecci. La formazione di Anghiari, impegnata nel torneo di Eccellenza ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Brian Vassallo. Un problema fisico che costringerà l’ex estremo difensore di Inter, Parma, Bisceglie e Cerignola tra le altre a dover restare lontano dal rettangolo verde per diverse settimane, così la Baldaccio ha tesserato Matteo Vaccarecci, classe 1990, nella prima parte di stagione allo Sporting Trestina e che domenica era in panchina nel match perso allo scadere contro il Mazzola Valdarbia. Baldaccio che adesso si prepara per il turno infrasettimanale di domani contro il Signa in trasferta (ore 14,30). Per la Castiglionese invece il turno infrasettimanale porterà in dote il viaggio in casa del fanalino di coda Prato 2000.