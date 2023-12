Baldaccio avanti con Torzoni. Ma il ko arriva allo scadere

SINALUNGHESE

2

BALDACCIO

1

SINALUNGHESE: Marini, Celestini, Bardelli, Salvestroni, Corsetti, Ibojo, Chiti (52’ Ajdini), Viligiardi, Iasparrone (68’ Fiaschi), Bucaletti (92’ Ghini), Bencini (19’ Cicali). All. Pezzatini.

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Perfetti, Andreani, Magi, Bruschi, Mambrini (79’ D’Aprile), Torzoni, Boriosi, Mercuri (71’Autorità), Sbardella (81’ El Mohtarim). All. Baldolini.

Arbitro: Noto di Pisa.

Reti: 2’ Torzoni, 33’ Bucaletti rig., 88’ Viligiardi.

SINALUNGA – Non basta il gol iniziale di Torzoni ad una buona Baldaccio Bruni che però esce a mani vuote dal ‘Carlo Angeletti’ di Sinalunga. La formazione di Baldolini era passata infatti subito in vantaggio sorprendendo i distratti padroni di casa, reduci da due ko di fila. Il gol nasce da una discesa in velocità di Sbardella che supera due difensori e mette Torzoni in grado di battere a rete per l’1-0 ospite. Reagisce bene la Sinalunghese che però deve rinunciare a Bencini, out dopo un colpo alla caviglia dopo pochi minuti di gioco.

Pezzatini a causa di questo infortunio deve rivedere i suoi piani iniziali e anticipa l’entrata in campo di Cicali che diventa subito protagonista al 25’ con un tiro che Vaccarecci devia sulla traversa e poi al 27’ quando batte una bella punizione tesa diretta all’angolo basso alla destra del portiere ospite, quando però la palla sembra già destinata al gol il portiere della Baldaccio ci arriva in tuffo deviando in angolo. Il gol del pareggio arriva al 35’ con un rigore per un tocco di mano di un giocatore biancoverde che intercetta un tiro di Iasparrone. Dal dischetto Bucaletti segna 1-1. Nella ripresa il match si trasforma in una lotta con le occasioni che latitano. Il gol della vittoria per i rossoblu arriva all’88’ dopo che i padroni di casa si erano protesi in avanti da qualche minuto: Viligiardi è bravo a raccogliere un cross e di testa girare la sfera in rete sorprendendo Vaccarecci

Guido De Leo