Baldaccio, artista del pareggio Blocca anche la capolista Figline

Figline 1965

0

Baldaccio Bruni

0

1965: Conti, Arnetoli, Banchelli, Serrotti, Sabatini, Orpelli, Zellini, Sesti, Vangi, Marini, Lebrun.Allenatore: Stefano Tronconi.

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Vassallo A., Magi, Bruschi, Adreani, Piccinelli, Lomarini, Torzoni, Autorita, Mercuri, Terzi. Allenatore: Renato Borgo.

ARBITRO: Gianluca Cipriano di Torino.

Il quattordicesimo pareggio in campionato per la Baldaccio Bruni vale qualcosa più di un punto. Il motivo è presto detto andando a vedere l’avversario fermato dai ragazzi di Renato Borgo. A impattare sui biancoverdi è stata la capolista Figline. "Abbiamo dominato, resto orgoglioso dei miei ragazzi a cui è mancata solo la finalizzazione" ha detto il tecnico del Figline Tronconi. Soddisfatto Renato Borgo che con il pari in casa della prima classe sale a quota 32 punti in classifica. Adesso il margine dal terzultimo posto è di tre punti. Serve ancora una zampata per essere tranquilli ma di certo la strada è quella giusta sul piano dell’impegno.