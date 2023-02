Baldaccio, adesso o mai più La Castiglionese in campo neutro

AREZZO

Scenderà in campo alle 14,30 il torneo di Eccellenza che ieri ha visto chiudere l’anticipo tra Rondinella Marzocco e Sinalunghese sul punteggio di 1-1 grazie ai gol di Maresca al 34’ st per i fiorentini e ad un autogol al 45’ del primo tempo in favore dei senesi. Oggi tocca a tutte le altre. A partire anche dalla Castiglionese. In settimana i viola, almeno fino a giovedì, sembravano destinati a restare ai box. Un turno di riposo obbligato per via dello sciame sismico che ha interessato Siena e la sua provincia impedendo alla società del Mazzola Valdarbia di poter avere quella tranquillità e la giusta sicurezza per poter svolgere le proprie attività. Ecco quindi in un primo momento la richiesta (accolta) del rinvio dell’incontro anche dietro l’informativa delle autorità competenti. Poi venerdì è arrivato il contrordine: Mazzola Valdarbia-Castiglionese si giocherà regolarmente alle 14,30 ma a Certaldo con un discreto numero di tifosi viola pronti a mettersi in viaggio. Obiettivo secondo posto, distante solo due lunghezze, per gli uomini di Fani contro una società che staziona a metà classifica.

Per quanto riguarda la Baldaccio Bruni il tecnico Borgo recupera alcune pedine in occasione della partita contro la Chiantigiana, con il chiaro intento di tornare al successo che manca ormai da tredici partite, avendo intanto però registrato il record di dodici pareggi. Oggi però servono i tre punti per allungare sulla zona rossa vincendo un match che potrebbe essere già considerato uno scontro diretto. Il Foiano con il morale alle stelle dopo il successo del turno precedente si spingerà in casa dello Zenith Prato. Una prova di maturità per gli uomini di Zacchei contro una formazione che si trova a metà classifica con sei punti più avanti degli amaranto. Un turno di riposo per la Colligiana mentre la capolista Figline sarà di scena in casa contro il Porta Romana. La Fortis Juventus affronterà il Pontassieve, mentre la Lastrigiana si spingerà sul campo del Prato 2000, quindi ecco Signa-Firenze Ovest. Mercoledì prossimo di nuovo in campo per il turno infrasettimanale.

Matteo Marzotti