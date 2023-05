Atletico Levane e Valdichiana pronte per il clou

Ultima fatica di questa stagione per Atletico Levane Leona e Marciano Cesa Valdichiana, vale a dire le due formazioni aretine ancora rimaste in gioco per via dei playoff. I biancoverdi sono infatti riusciti ad approdare alla fase regionale dopo aver vinto gli spareggi nel proprio girone di Seconda categoria. Prima il pari interno per 2-2 contro il Circolo Fratticciola ha portato il pass per la finale, in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season. Poi quel 3-1 messo a segno al Brilli Peri davanti ad un nutrito gruppo di spettatori nel derby contro il Cavriglia. Due risultati che hanno riacceso entusiasmo e che adesso porteranno la squadra di Brandi domenica alle 16 all’atto conclusivo contro il Manciano sul neutro di Bonconvento, anche se la conferma del terreno di gioco arriverà nelle prossime ore.

Per quanto riguarda i playoff di Prima il Valdichiana dovrà vedersela contro la Settignanese. Una sfida, quella di domenica alle 16, che richiamerà l’attenzione di numerosi addetti ai lavori visto il rendimento dei due club in campionato. In questo caso l’appuntamento sarà all’impianto sportivo di Castellina in Chianti, ma come sempre occorrerà attendere il documento ufficiale che indicherà i terreni di gioco. Il regolamento prevede in entrambi i casi due tempi supplementari in caso di parità al 90’ ed eventualmente i calci di rigore.

Matteo Marzotti