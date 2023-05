Atletico Levane e Cavriglia si giocano tutto

AREZZO

Sarà un palcoscenico d’eccezione quello per Atletico Levane Leona (nella foto il tecnico Giacomo Brandi) e Cavriglia. La finalissima per i playoff del gruppo L di Seconda categoria infatti è in programma allo stadio Brilli Peri di Montevarchi. Uno stadio storico per una sfida che potrebbe poi essere storica per una delle formazioni, ovvero quella che approderà alla fase finale dei playoff con le vincenti degli altri raggruppamenti. Il regolamento prevede in caso di parità dopo i 90 minuti di gioco due tempi supplementari. Qualora dovesse persistere il pari spazio ai calci di rigore. Il Cavriglia arriva di rincorsa a questo appuntamento, consapevole delle proprie possibilità e forse con la testa sgombra.

L’Atletico Levane Leona vuole scrollarsi di dosso un po’ di paure. I biancoverdi infatti erano primi fino a 90’ dalla fine della regular season. Poi lo scontro diretto perso in casa della Fratta Santa Caterina ha portato i rossoverdi di Gallastroni in Prima costringendo l’Atletico Levane Leona ai playoff. Il pari con la Fratticciola tra le mura amiche è bastato per accedere a questo appuntamento dove però adesso il vantaggio del miglior piazzamento in classifica non basterà. La vincente di questa sfida domenica prossima andrà ad affrontare nella finale regionale il Manciano.