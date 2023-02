Atletica leggera

AREZZO

L’Atletica Free Runners Arezzo organizza, con partenza prevista i primi di marzo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, un corso di lanci del disco, del giavellotto e del martello al Campo scuola comunale "Enzo Tenti". A presentare l’offerta proposta dall’associazione è l’allenatore David Faltoni: "Vogliamo portare alla riscoperta di queste nobili discipline che oggi stiamo dimenticando e che vengono praticate da sempre meno persone. Pensate che ci sono pitture rupestri che mostrano uomini intenti a tirare lance o dischi: i lanci erano il primo sport dell’uomo preistorico, che se ne serviva per difendersi o cacciare. Ecco, con il nostro corso vorremmo far rivivere agli adulti di oggi le sensazioni dei nostri lontani antenati". Il corso è così strutturato: riscaldamento, preparazione motoria di base per le tecniche di lancio, didattica del lancio di disco, giavellotto e martello, apprendimento del gesto dalla pedana e lanci dalla pedana. Il tutto sotto la guida di un istruttore specifico e durante una lezione alla settimana, da svolgersi martedì pomeriggio, mercoledì o sabato mattina con un costo mensile di 30 euro.

"La proposta è destinata a tutti, giovani e meno giovani, anche se idealmente è rivolta a persone adulte che vogliano provare una disciplina nuova e molto tecnica, ma che prevede gesti che l’uomo ha innati, per natura, e che deve solo riscoprire. Per chi dovesse appassionarsi non escludiamo infine la possibilità di avere uno sbocco a livello competitivo", conclude Faltoni.

L.A.