Asta e Testini concludono il rapporto L’allenatore può tornare nell’Aretino

Ha portato l’Asta in Eccellenza e adesso ha scelto di cercare anzi intraprendere una nuova avventura. Si tratta di Enrico Testini, tecnico cortonese che dopo aver guidato dalla panchina proprio il Cortona Camucia e il San Quirico d’Orcia ha poi scelto la scorsa estate di accettare l’offerta degli arancioni senesi. "È stato un anno breve ma intenso, nel quale la stima reciproca ed il lavoro hanno permesso di raggiungere questo risultato impensabile fino a qualche tempo fa – scrive l’Asta sui social – A lui vanno i nostri migliori auguri". Per Testini di parla del possibile ritorno nell’Aretino sempre in Promozione.