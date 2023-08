Arno Castiglioni Laterina prende il bomber Autiero Crocini al Valdambra

Acquistato attaccante dall’Arno Castiglioni Laterina. La formazione gialloblù ha ufficializzato l’arrivo dal Capolona Quarata dell’attaccante Samuele Autiero, un profilo di esperienza e qualità per la categoria per provare ad essere protagonisti. Nel frattempo l’Atletico Valdambra ha chiuso per l’arrivo di un centrocampista che risponde al nome di Nicola Campus, classe 1999, reduce dall’esperienza con il Pestello. Sempre l’Atletico Valdambra ha poi raggiunto l’intesa per un altro mediano. Torna in maglia biancorossa il classe 1993 Francesco Crocini, in passato impegnato con la maglia del Badia a Roti.