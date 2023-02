Armillei: "Sansepolcro, occhio al Ventinella"

di Fabio Patti

Sulla carta sembra una partita facile, il Sansepolcro capolista che affronta in trasferta il Ventinella che naviga nei bassi fondi della classifica. "Sono proprio queste le partite – dice Antonio Armillei, tecnico bianconero – che vanno gestite nel modo migliore. Loro vengono da quattro sconfitte consecutive, stanno lottando per evitare la retrocessione diretta e conquistare la miglior posizione in chiave play out, e proprio contro di noi aumenteranno le loro forze. Si giocano in pratica, la conquista dell’Eccellenza e vorranno quindi mettercela tutta. E’ una partita, paradossalmente, più difficile che se dovessimo giocare contro una squadra di vertice". Il Sansepolcro recupera però i due squalificati. "Sì, torneranno disponibili Nuti dietro e Quadroni davanti e tutti sanno quanto sono importanti, ma dovremo fare a meno di Gorini che la prossima settimana, credo mercoledì, avrà una ecografia di controllo per vedere se lo stiramento del muscolo si sta riassorbendo e per valutare se potrà riprendere gli allenamenti".

Per il resto? "Tra acciaccati vari, in via di risoluzione, mi auguro che siano tutti pronti anche se saranno da valutare le condizioni di Croce e Valori prima del match". Sansepolcro, comunque, per i tre punti...

"Me lo auguro, ma come ho sottolineato prima, affrontiamo una squadra che contro di noi si gioca tutto, per cui dovremo stare attenti e colpire al momento giusto". Il Sansepolcro ha il migliore attacco del girone con 42 reti segnate, il Ventinella il penultimo con 18 ed una difesa che ne ha beccati 29, ma la partita con la Pontevecchio, per il Sansepolcro, insegna che nessuna gara è facile, per cui, come recita Armillei, massima concentrazione ed umiltà in qualsiasi partita. La sfida di oggi è comunque troppo importante per il Sansepolcro considerando che l’Ellera, squadra che ha già osservato un turno di riposo, affronterà il Branca e per quest’ultima sarà fondamentale fare il colpaccio in trasferta.

COSI’ IN CAMPO

VENTINELLA: Zucconi, Bigarini, Scappini, Checchi, Morucci, Pinazza, Marinai, Pici, Catani, Cardinali, Boldrini. All. Bisello Ragno.

: Patata, Del Siena, Pedrelli, Croce (Arcaleni), Nuti, Burzigotti, Braccini, Priorelli, Essoussi, Valori (Brizzi), Mariotti. All. Armillei.

Arbitro: Moretti di Cesena.