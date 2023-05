Armillei: "Resto? Tocca alla società" Burzigotti ai saluti, Gennari ritorna

di Fabio Patti

Ancora sono in corso i festeggiamenti e ci sarà quindi da attendere per quanto riguarda il futuro del Sansepolcro che torna in serie D dopo un’assenza di cinque anni. Innanzitutto, partiamo dall’artefice di questo ritorno in serie D, Antonio Armillei: "Domenica con la vittoria sul Foligno ho riconsegnato, come si suol dire, le chiavi alla società. Sarà ora il direttivo a decidere, come giusto, se confermare Armillei oppure no". Una bella soddisfazione e ci auguriamo che Armillei rimanga in bianconero. "Lo spero, altrimenti le nostre strade si divideranno". Giovanni Guerri, direttore generale del Sansepolcro: "Vogliamo innanzitutto goderci questa soddisfazione e nella prossima settimana cominceremo a gettare le basi per il Sansepolcro in serie D. Cambierà completamente la mentalità: ci saranno allenamenti pomeridiani e non serali, quindi chi ha un lavoro o avrà dei permessi speciali, oppure non sarà confermato. Poi ci sono i giovani di cui, per fortuna, il Sansepolcro è a posto. Un classe 2003, due nati nel 2004 ed un classe 2005, saranno obbligatoriamente in campo, per cui dovremo avere almeno una decina di fuori quota pronti all’occorrenza, più i cosiddetti anziani". Burzigotti rimarrà a disposizione, come tecnico nel settore giovanile, ma lascerà, alla soglia dei 40, il ruolo di centrale difensivo. Sulla stessa lunghezza d’onda Essoussi, ma per lui si parla di una permanenza assieme a Croce. Tra gli arrivi, per loro sarebbe, però, un ritorno, c’è quello di Gennari dal Montevarchi, di Ferri Marini se il Trestina non ce la dovesse fare a salvarsi e di Giacomo Gorini anche se per lui ci sono ancora le tre giornate di squalifica da scontare.