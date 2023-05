Armillei e l’ostacolo Foligno per la D

Una sfida che si potrebbe chiudere domenica 7 maggio. Ellera e Sansepolcro stanno portando avanti il loro braccio di ferro e nel Sansepolcro contro il Foligno, domenica Stadio Buitoni alle 15,30, mancherà Burzigotti squalificato, mentre l’Ellera affronterà, al completo, al Fioroni, la Narnese.

Se da una parte i bianconeri di Armillei ed i corcianesi, si giocano l’approdo in serie D, dall’altra Narnese e Foligno le residue speranze di salvezza. I primi per evitare i play out, i falchetti per non retrocedere direttamente in Promozione Umbra.

Lo spareggio, tra Sansepolcro ed Ellera, ci potrebbe essere unicamente se i corcianesi dovessero perdere in casa e il Sansepolcro impattare con il Foligno. Indubbio è che i bianconeri di Armillei devono assolutamente vincere e sperare nei guai altrui. La squadra perugina guida con 63 punti e il Sansepolcro insegue a quota 62.

All’andata nella sfida contro il Foligno il Sansepolcro vinse 5-1 al Blasone. Sulla carta è favorito, ma nel calcio mai dire mai.

Fabio Patti