Arezzo Wresting Cup La Chimera in vetrina

Il capoluogo tornerà centro di interesse per quanto riguarda la disciplina olimpica della lotta greco romana e femminile. E’ in programma, domani, l’Arezzo Wresting Cup, con l’organizzazione curata dal Gruppo Sportivo Chimera Arezzo. A darsi battaglia sulle quattro materassine del palazzetto dello sport Maccagnolo saranno i giovanissimi lottatori delle categorie Bambini, Fanciulli, Ragazzi ed Esordienti. Ben 165 gli iscritti sul portale messo a disposizione dalla federazione per l’occasione. Si sfideranno atleti provenienti da tutta la penisola a cui si aggiunge un club sloveno che ha richiesto di poter partecipare.

A difendere i colori della Chimera saranno Rayan Ellafi, Riccardo Marchi, Sebastian Nava, Lorenzo Scapecchi, Francesco Vella, Orlando Paoloni, Pietro Enea Pasquini, Tommaso Caneschi, Enea Coradeschi, Sebastiano De Sanctis, Nicola Frequentini, Tommaso Poggiaroni, Ettore Scapecchi. Le competizioni avranno inizio alle 10,30.