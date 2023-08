Arezzo, via con la Giostra

di Andrea Lorentini

L’avevamo anticipato, adesso è ufficiale: il campionato di serie C partirà domenica 3 settembre. Lo ha annunciato il presidente della Lega Pro Matteo Marani al termine del consiglio federale che si è tenuto ieri e nel quale, tra le altre determinazioni, è stato formalizzato l’inserimento dell’Atalanta under 23 negli organici della terza serie. Marani ha poi comunicato che gironi e calendari verranno resi noti lunedi 7 agosto.

In particolare le giornate saranno sorteggiate attraverso i canali social ed il sito ufficiale di Lega Pro a partire dalle ore 15. "Sono certo che sarà una stagione ancor più bella di quella passata con tanti giovani ed al quale parteciperà la vera Italia con la presenza di club in quasi tutte le regioni seguiti dalla passione dei loro tifosi" ha dichiarato il presidente della Lega Pro.

Il via della Coppa Italia, invece, sarà fissato dopo l’inizio del campionato. Per l’Arezzo quindi la prima giornata si disputerà nel fine settimana della Giostra del Saracino, dedicata proprio al centenario amaranto. Quasi scontato che la squadra giocherà in anticipo per evitare la concomitanza. Al momento della pubblicazione dei calendari capiremo anche se al cavallino toccherà giocare di sabato nella prima parte di stagione oppure di domenica in virtù dell’alternanza che ormai c’è da qualche anno tra i vari gironi.

Il raggruppamento dell’Arezzo, quello B, si annuncia molto interessante sia da un punto di vista tecnico che del blasone. Non ci sarà, infatti, solo il derby con il Perugia a caratterizzare l’attesa di tifosi e addetti ai lavori. Tre le sfide toscane e si sa il campanile regala sempre un pò di pepe quando si scende in campo. Si torna al Porta Elisa di Lucca che sarà una partita amarcord per il dg Giovannini al pari di quella contro il Pontedera. Senza dimenticare l’altra toscana, la Carrarese allenata dell’ex Dal Canto.

Tradizione e nobilità si mischieranno negli incroci con Cesena, Pescara, Ancona e Spal, cosi come non mancherà quella componente, inevitabile, di fascino quando l’avversario sarà la Juventus, anche se la squadra B. Nel frattempo prende corpo l’ipotesi che gli amaranto possano continuare ad allenarsi anche ai campi dell’antistadio Lebole e Zampolin.

Prossima settimana sono attese novità. Un indizio che farebbe propendere per questa ipotesi il fatto che la manutenzione al manto erboso è sempre stata fatta con continuità e diversamente da quanto annunciato nelle intenzioni dalla società, il contratto d’affitto, al momento, non è stato disdetto.